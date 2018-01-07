Кто обстреливает Хмеймим: Москва требует ответа от Дамаска
Минувшей ночью была совершена третья за последние десять дней атака против российской военной базы Хмеймим в Латакии.
По данным в социальных сетях, база была атакована несколькими кустарными дронами, оснащенными взрывчаткой. Два дрона были сбиты. Ущерб, причиненный базе точно не установлен. В то же время, некая организация, выступающая от имени "мятежников-алавитов" утверждает, что выведена из строя система ПРО С-400. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Свободная Алавитская Армия разбомбила С-400 в Хмеймим".
Ранее, 27 декабря, несколько ракет , выпущенных по Хмеймим, были сбиты российской ПРО.
За этим последовала самая серьезная диверсия - минометный обстрел летного поля в ночь на Новый Год, в результате которого были повреждены семь российских боевых самолетов и причинен ущерб на несколько десятков миллионов долларов.
Газета Asharq Al-Aswat сообщает, что Москва якобы потребовала от правительства в Дамаске прояснить подробности инцидента 31 декабря, продемонстрировавшего, что безопасность базы и находящегося на ней персонала серьезно скомпрометированы.
Существует несколько версий атак против Хмеймим. Согласно одной, база была обстреляна системами реактивного залпового огня с позиций мятежников в Бустан Паша, примерно в 40 км от Хмеймим. В этом случае, однако, непонятно, почему ракеты не были перехвачены российской ПРО и также не объясняется высокая точность попадания ракет.
Согласно другой, более правдоподобной версии, в пределы периметра безопасности базы инфильтрировался один или несколько минометных расчетов мятежников. База якобы была обстреляна минометами типа “Василек”, которые производились в России с начала 50-х годов и поставлялись на вооружение многих государств мира. В то же время, миномет, по данным российских источников, не состоит на вооружении сирийской армии. Из этого делается вывод о том, что команда, осуществившая атаку, проникла на базу, перейдя границу из Турции.
У первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича есть своя версия происходящего в Хмеймим. Он озвучил ее в интервью Национальной Службе Новостей.
«Это произошло только потому, что были вывезены наши войска, и осталось вполне достаточно для функционирования военной базы. То, что охранялось нашими военными, сегодня передано «на хранение» подразделениям вооруженных сил Сирийской Арабской республики. Изменился подход», - заявил собеседник агентства.
Он отметил, что после заявления Минобороны РФ об уничтожении ИГИЛ, произошла очень сильная активизация американских спецслужб «по восстановлению их инструментария, который был потерян».
«Мы должны открыто говорить об этой беспардонной поведенческой функции спецслужб США, которые не только работают специально против нас, они готовят эти подразделения, вооружают, обучают и кормят их там же – у себя на базе. А дальше дают задание по проведению подобных диверсионных акций. Не исключаю, что та группа, которая проводила этот диверсионный акт, представляя ИГИЛ, была под руководством кого-нибудь из американских спецназовцев. Подошли, сделали несколько выстрелов из миномета, и ушли», - считает сенатор.
Работающее на мятежников информационное агентство SMART утверждает, что в его распоряжении есть документ, подтверждающий, что база была обстреляна с контролируемых правительственными частями территорий.