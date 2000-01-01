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Ким Чен Ын призвал Южную Корею к объединению | Фото:07.01 15:41   MIGnews.com

Ким Чен Ын призвал Южную Корею к объединению

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с обращением к нации, в котором призвал создать условия для сближения двух Корей.

Об этом в воскресенье, 7 января сообщило северокорейское государственное агентство ЦТАК.

"Улучшение отношений между севером и югом – отличная возможность для всего корейского народа объединиться", - отметил северокорейский лидер.

Ким Чен Ын подчеркнул, что улучшения отношений между странами можно добиться только при взаимном желании.

Ким Чен Ын также призвал Сеул отказаться от услуг посредников и самостоятельно разрешать все противоречия, которые могут возникнуть в процессе сближения двух Корей, передает агентство.

"Поскольку вопрос отношений Северной и Южной Кореи является внутренним делом корейского народа, если мы попытаемся его решить с помощью других государств, мы только создадим трудности", – добавил северокорейский лидер.

Напомним, что 3 января Пхеньян и Сеул восстановили "горячую линию" связи. Завтра впервые с декабря 2015 года в демилитаризованной зоне начнутся переговоры между высокопоставленными представителями правительства Северной и Южной Корей.
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