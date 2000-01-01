07.01 15:41 MIGnews.com

Ким Чен Ын призвал Южную Корею к объединению

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с обращением к нации, в котором призвал создать условия для сближения двух Корей.Об этом в воскресенье, 7 января сообщило северокорейское государственное агентство ЦТАК."Улучшение отношений между севером и югом – отличная возможность для всего корейского народа объединиться", - отметил северокорейский лидер.Ким Чен Ын подчеркнул, что улучшения отношений между странами можно добиться только при взаимном желании.Ким Чен Ын также призвал Сеул отказаться от услуг посредников и самостоятельно разрешать все противоречия, которые могут возникнуть в процессе сближения двух Корей, передает агентство."Поскольку вопрос отношений Северной и Южной Кореи является внутренним делом корейского народа, если мы попытаемся его решить с помощью других государств, мы только создадим трудности", – добавил северокорейский лидер.Напомним, что 3 января Пхеньян и Сеул восстановили "горячую линию" связи. Завтра впервые с декабря 2015 года в демилитаризованной зоне начнутся переговоры между высокопоставленными представителями правительства Северной и Южной Корей.