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Муниципалитет Иерусалима прекратил забастовку | Фото: Thinkstock07.01 14:38   MIGnews.com

Муниципалитет Иерусалима прекратил забастовку

Портал ynet сообщает о том, что достигнута договоренность между муниципалитетом Иерусалима и министерством финансов о прекращении забастовки.

Муниципалитет обязался послать своих представителей для формирования совместной с минфином команды, которая изучит проблемы финансирования столицы и отозвать письма об увольнении, разосланные 2000 своих работников.

Команда муниципалитета и минфина должна найти решение для всех существующих между правительством и муниципалитетом противоречий в течении 45 дней.

Причиной забастовки стало утверждение мэра Нира Барката о том, что минфин отказывается увеличить субсидии Иерусалиму. В то же время, минфин указывает на то, что в 2016 году грант, выделенный Иерусалиму, составил 700 миллионов шекелей - на 200 миллионов больше, чем в 2015.

Баркат, со своей стороны утверждает, что естественный прирост населения города требует большего увеличения гранта. В результате того, что этого не происходит, в бюджете столице образовался дефицит в сумме 140 миллионов шекелей.
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