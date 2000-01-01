07.01 15:04 MIGnews.com

Нетаниягу: UNRWA должна исчезнуть

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Открывая сегодняшнее заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Я полностью согласен с резкой критикой президента Трампа агентства UNRWA (Агенство ООН по Помощи Палестинским Беженцам). UNRWA - это организация, которая способствует сохранению проблемы палестинских беженцев и поддержанию мифа об их "праве на возвращение", преследуя цель ликвидации Государства Израиль. Поэтому UNRWA должна исчезнуть.Этот орган был создан 70 лет назад исключительно для палестинских беженцев, в то время как существует Комиссия ООН по урегулированию проблем всех остальных беженцев в мире. Это, разумеется, создаёт ситуацию, когда UNRWA занимается правнуками беженцев, которые беженцами не являются. Поэтому этот абсурд должен быть прекращён.У меня есть простое предложение: средства, выделяемые UNRWA, постепенно перенаправить Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, установив чёткие критерии поддержки реальных, а не фиктивных беженцев, как это происходит сегодня в UNRWA. Эту позицию я довел до сведения Соединенных Штатов. Это путь к упразднению UNRWA и решению проблем настоящих беженцев по мере их поступления.