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НДИ: нет пенсий – нет госбюджета 07.01 15:16   MIGnews.com

НДИ: нет пенсий – нет госбюджета

На этой неделе в Кнессете начинается обсуждение проекта государственного бюджета на 2019 год. В связи с этим партия «Наш дом Израиль» обратилась к министру финансов Моше Кахлону с требованием отменить отсрочку полной реализации пенсионной программы НДИ.

Напомним, одним из условий присоединения НДИ к коалиции было внесение в основу госбюджета 1,9 млрд. шекелей в год на повышение пособия пожилым людям. Но глава минфина потребовал разбить выделение этой суммы на 4 этапа, ссылаясь на высокую бюджетную стоимость пенсионной программы НДИ.

Теперь, в преддверии обсуждения госбюджета, депутаты от НДИ указали, что скопившиеся бюджетные излишки, о которых было объявлено ранее, вполне позволяют объединить два этапа в один, чтобы люди получили значительную добавку к своему пособию. В случае, если данное требование не будет принято, НДИ будет голосовать против проекта госбюджета.

Следует отметить, что в коалиционных соглашениях было особо оговорено, что в случае возникновения непредвиденных бюджетных излишков, будут приняты меры для полной реализации программы не в 4, а в 3 года, т.е. в 2017-2019 гг.
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