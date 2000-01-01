07.01 17:28 MIGnews.com

СМИ: экс-президента Ирана задержали за поддержку протестов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада задержали за поддержку протестов в стране. Об этом сообщает издание Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на свои источники в Тегеране.Отмечается, что экс-лидер был задержан во время поездки в Шираз. Газета утверждает, что данное решение власти приняли из-за заявлений Ахмадинежада в Бушере, которые расценили как "подстрекательство к беспорядкам".Уточняется, что арест политика состоялся с одобрения верховного лидера Ирана Али Хаменеи.На прошлой неделе, бывший лидер раскритиковал действующего президента Рухани и его правительство.Ахмадинежада обвинил нынешнее правительство в равнодушии к проблемам иранского народа и “плохом управлении”.