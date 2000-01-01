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СМИ: экс-президента Ирана задержали за поддержку протестов | Фото: Thinkstock07.01 17:28   MIGnews.com

СМИ: экс-президента Ирана задержали за поддержку протестов

Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада задержали за поддержку протестов в стране. Об этом сообщает издание Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на свои источники в Тегеране.

Отмечается, что экс-лидер был задержан во время поездки в Шираз. Газета утверждает, что данное решение власти приняли из-за заявлений Ахмадинежада в Бушере, которые расценили как "подстрекательство к беспорядкам".
Уточняется, что арест политика состоялся с одобрения верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

На прошлой неделе, бывший лидер раскритиковал действующего президента Рухани и его правительство.

Ахмадинежада обвинил нынешнее правительство в равнодушии к проблемам иранского народа и “плохом управлении”.
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