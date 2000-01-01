Депутат Кнессета – ООН: отмените выступление Амира Бенаюна
Депутат Кнессета Иссауй Фредж (“Мерец”) призвал генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша отменить выступление певца Амира Бенаюна в Международный день памяти жертв Холокоста.
“Это певец, который долгое время использовал свои таланты и публичные выступления для распространения ненависти и расизма. Я не хочу, чтобы расист представлял мою страну в ООН” – цитирует Аруц Шева слова депутата.
Также Фредж пояснил, что обратился сразу к генсеку ООН, чтобы избежать несправедливости, а не к Дани Данону, который по его словам “не поймет этого”.