07.01 17:50 MIGnews.com

Депутат Кнессета – ООН: отмените выступление Амира Бенаюна

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Депутат Кнессета Иссауй Фредж (“Мерец”) призвал генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша отменить выступление певца Амира Бенаюна в Международный день памяти жертв Холокоста.“Это певец, который долгое время использовал свои таланты и публичные выступления для распространения ненависти и расизма. Я не хочу, чтобы расист представлял мою страну в ООН” – цитирует Аруц Шева слова депутата.Также Фредж пояснил, что обратился сразу к генсеку ООН, чтобы избежать несправедливости, а не к Дани Данону, который по его словам “не поймет этого”.