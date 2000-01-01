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flickr/Pablo Markin 07.01 18:32   MIGnews.com

Израиль запретил въезд 20 организациям

Министерство по стратегическим вопросам опубликовало список организаций, которым запрещен въезд на территорию Израиля. В частности это касается тех организаций, которые призывают к бойкоту Еврейского государства и введению санкций против Тель-Авива.

Об этом сообщает Times of Israel в воскресенье, 7 января.

В “черном списке” также оказалась и активисты американо-еврейской организации Jewish Voice for Peace.

Также в список вошли работающие под эгидой BDS организации из Италии, Франции и Южной Африки.

“Мы перешли от обороны к наступлению. Организации, выступающие за бойкот, должны знать, что государство Израиль будет действовать против них и не позволит въезжать на территорию страны, чтобы навредить её гражданам”, — заявил Гилад Эрдан.

Отмечается, что нескольким лицам из списка уже отказали во въезде в Израиль.
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