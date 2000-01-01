07.01 19:35 MIGnews.com

“Закон о супермаркетах” не будет касаться автозаправок

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Магазины на автозаправочных станциях продолжат работать по субботам. К такому решению пришли главы партий в ходе заседания в воскресенье, 7 января.Депутаты решили исключить параграф, касающийся АЗС из законопроекта о супермаркетах. Голосование по этому вопросу состоится на заседании парламента в понедельник, 8 января.Источники, приближенные к Нетаниягу утверждают, что именно глава правительства инициировал и настоял на исключении магазинов при АЗС из закона.