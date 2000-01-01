07.01 09:08 MIGnews.com

Главный раввин Израиля выступил против смертной казни

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Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф высказался против закона о смертной казни для террористов, продвигаемого министром обороны Авигдором Либерманом.Об этом в воскресенье, 7 января сообщает The Times of Israel."Если примут такой закон, а завтра появится террорист-еврей? Слава Богу, это редкость", — цитирует рава Йосефа сайт "Кикар а-Шабат".По словам раввина Йосефа, никто не имеет права отнимать у человека жизнь. "Мы не Синедрион, - сказал раввин в своей проповеди на исходе субботы. – Жизнь человеческая в руках Всевышнего. А если речь пойдет о еврейском террористе? Это будет против Галахи".Раввин Йосеф сослался в своей проповеди на мнение представителей структур безопасности, считающих, по его словам, что смертная казнь террористам принесет больше вреда, чем пользы.Вынесение смертного приговора в Израиле, по его мнению, вызовет в мире "большой шум", и евреи во всем мире "будут в опасности".Поэтому "великие, настоящие мудрецы всегда выступали против такого закона", — подчеркнул духовный лидер сефардской общины.Отметим, в настоящий момент неизвестно, когда закон о смертной казни террористам будет вынесен на рассмотрение Кнессета в первом чтении.