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Главный раввин Израиля выступил против смертной казни | Фото:07.01 09:08   MIGnews.com

Главный раввин Израиля выступил против смертной казни

Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф высказался против закона о смертной казни для террористов, продвигаемого министром обороны Авигдором Либерманом.

Об этом в воскресенье, 7 января сообщает The Times of Israel.

"Если примут такой закон, а завтра появится террорист-еврей? Слава Богу, это редкость", — цитирует рава Йосефа сайт "Кикар а-Шабат".

По словам раввина Йосефа, никто не имеет права отнимать у человека жизнь. "Мы не Синедрион, - сказал раввин в своей проповеди на исходе субботы. – Жизнь человеческая в руках Всевышнего. А если речь пойдет о еврейском террористе? Это будет против Галахи".

Раввин Йосеф сослался в своей проповеди на мнение представителей структур безопасности, считающих, по его словам, что смертная казнь террористам принесет больше вреда, чем пользы.

Вынесение смертного приговора в Израиле, по его мнению, вызовет в мире "большой шум", и евреи во всем мире "будут в опасности".

Поэтому "великие, настоящие мудрецы всегда выступали против такого закона", — подчеркнул духовный лидер сефардской общины.

Отметим, в настоящий момент неизвестно, когда закон о смертной казни террористам будет вынесен на рассмотрение Кнессета в первом чтении.
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