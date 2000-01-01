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Шарин Хаскель требуют исключить из Ликуда 07.01 08:54   MIGnews.com

Шарен Хаскель требуют исключить из Ликуда

Глава правительственной коалиции и фракции "Ликуд" Давид Амсалем подал официальную апелляцию в высшую судебную инстанцию партии с требованием исключить из фракции и из партии депутата Кнессета Шарен Аскель, которая отказалась голосовать с коалицией за закон о порядке работы магазинов по шаббатам.

Причиной является тот факт, что Хаскель отказывается голосовать за закон о супермаркетах, рассмотрение которого назначено на завтра, 8 января.

Амсалем и поддерживающие его депутаты утверждают, что поведение Хаскель, заявившей о том, что не будет голосовать за законопроект во втором и третьем чтении нарушает коалиционную дисциплину, и тем самым подрывает стабильность коалиции и правительства.
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