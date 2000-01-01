07.01 09:11 MIGnews.com

Голоса в Египте: Рамалла может быть столицей Палестины

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Представитель египетской военной разведки капитан Ашраф аль-Коли позвонил в несколько ток-шоу и поддержал иерусалимскую декларацию Дональда Трампа.Газета The New York Times сообщает, что Холи в четырех случаях спросил: “В чем, на самом деле, отличие Рамаллы от Иерусалима?”Газета попыталась выяснить, что происходит и позвонила и пресс-службе египетского правительства, и Холи, но не получила ответа.Ведущий одного из шоу, Азми Мегахед, заявил, что является другом Ашрафа, и они “говорят об этом все время”. Ведущий сказал: “Еще одна интифада - это плохо. У меня нет проблем заявить об этом во весь голос. Мы должны запихать в автобусы всех этих людей, что кричат о том, как надо воевать за Иерусалим - и увезти их туда. Идите и воюйте, если вы такие крутые. Народу тошно от всех этих слоганов. Меня волнуют только интересы моей страны”.Холи полагает, что интифада ударит по египетским национальным интересам, поскольку послужит возрождению ХАМАСа и исламистов - групп, с которыми борется нынешнее египетское правительство.Он, однако, отмечает: “То, что имеет реальное значение - окончание страданий палестинского народа. Нет реальной проблемы с тем, чтобы Рамалла была столицей палестинского государства, если это то, что необходимо для создания государства”.