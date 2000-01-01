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kremlin.ru 07.07 11:44   MIGnews.com

СМИ: Вашингтон согласен оставить Асада у власти в Сирии

США планируют пересмотреть подход к сирийскому вопросу: так, они намерены отказаться от требования ухода Башара Асада с поста президента Сирии.

Как сообщает Daily Beast со ссылкой на источники, на данный шаг Белый дом может пойти в рамках новой стратегии сирийского урегулирования. Американские власти также готовы одобрить контроль над территории Сирии российской военной полиции.

Подобные уступки, по мнению Белого дома, будут способствовать борьбе с боевиками террористической организации "Исламское государство" и станут основой для создания "совместных механизмов" взаимодействия с Россией, направленных на урегулирование сирийского кризиса.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут встречу в рамках саммита G20 в Гамбурге 7 июля. Начало переговоров намечено на 16:45 мск.
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