Праймериз "Аводы": Герцог – за Переца

Покидающий кресло лидера "Аводы", что стало фактом после первого тура внутрипартийных выборов, Ицхак Герцог поддержал участвующего в гонке за лидерство в партии экс-министра обороны Амира Переца, который во втором туре праймериз сойдется с новичком партии Ави Габаем. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Просто отсиживаться – не вариант. На мое решение повлияли опыт Амира в сферах безопасности, дипломатии, социальных вопросов и экономики", - пишет Герцог в соцсети.
Он предупредил, что он ничего не просил взамен за свою поддержку Переца, а тот, в свою очередь, ему ничего не обещал.
Напомним, что на прошедших праймериз за Ицхака Герцога проголосовали лишь 16% активистов партии, он занял четвертое место после Эреля Марголита, за которого отдали свои голоса немногим больше – 16,7%. Израильские политологи прогнозируют, что он также поддержит Переца.
Кроме того, в пользу экс-министра обороны высказались также и председатель Гистадрута Ави Ниссенкорн и депутат Кнессета от "Сионистского лагеря" Мерав Михаэли.
В то же время его соперника, экс-министра охраны окружающей среды Габая, поддержали такие видные политики, как Шели Яхимович и Эхуд Барак, а до голосования отставной генерал-майор Амирам Левин снял свою кандидатуру в его пользу.