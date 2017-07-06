1600 ракет "Хизбаллы" в день: как ответит ЦАХАЛ

На протяжении последних недель граница с Сирией на Голанских высотах была в центре внимания - из-за продолжающихся случайных или неслучайных обстрелов израильской территории. Но за 11 лет, прошедших после Второй Ливанской Войны , северный сектор границы, за немногими исключениями, характеризовался спокойствием и стабильностью.
В то же время, “Хизбалла” все это время продолжает наращивать свой потенциал. Полковник Мани Либерти, командир территориальной бригады Хирам говорит, что “Хизбалла” может выпускать по израильской территории 1600 ракет в день - и в ее распоряжении несколько сотен тысяч ракет. Либерти говорит: “Это - не слабое образование. Это - серьезная организация”.
Либерти говорит: “В то же время, наши возможности - в десятки раз больше. Мы лучше подготовлены к наихудшему сценарию”.
Начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал Гади Айзенкот предупреждает “Мы видим, как шиитская организация развернулась в 240 деревнях и городах. . В каждом третьем или четвертом доме - боевики “Хизбаллы”.
ЦАХАЛ начал Вторую Ливанскую Войну зная о 200 потенциальных целях. Сегодня у него - 6 тысяч. Командующий ВВС генерал Амир Эшель говорит: “То, что мы сумели сделать во время Второй Ливанской Войны за 34 дня, теперь мы сделаем за 48-60 часов. Если Израиль примет решение о нанесении превентивного удара, возможности запусков “Хизбаллы” сократятся на 50%. Это много, но такое решение может взорвать весь регион”.
ЦАХАЛ также готовит масштабную сухопутную операцию - и интегрирует в войска целый спектр новых вооружений. Подразделения оснащаются новыми бронетранспортерами Намер и Итан с системами активной противотанковой защиты Мэиль Руах, системы реактивного залпового огня и ракеты повышенной точности, которые позволят снизить использование ВВС. Также, по данным в зарубежной прессе, на армия покупает дроны-вертолеты на которых можно устанавливать снайперские винтовки, пулеметы и гранатометы. Система может оказаться незаменимой при ведении боев в городских условиях. Более подробно она описана в материале "Израильская армия покупает дроны-вертолеты с пулеметами".
Одновременно, впервые опубликованы снимки стены, которую строит ЦАХАЛ на границе с Ливаном. Сооружение стены частично объясняется желанием создать помеху при попытке “Хизбаллы” вторгнуться в Израиль. “Хизбалла”, за годы войны в Сирии, накопила значительный опыт наступательных операций, и он, по оценкам ЦАХАЛа будет применен в следующей войне против Израиля.
В свете сохраняющейся напряженности на границе с Сирией, угроз Насраллы и неспокойной обстановки на границе с Ливаном, ЦАХАЛ приступил к осуществлению проекта по строительству стены на границе. Командование предполагает, что несмотря на то, что “Хизбалла” в данный момент не заинтересована в эскалации, она попытается помешать работам - в том числе, обстрелами снайперов.
Военно-политический истеблишмент осознает, что подобная стена не предотвратит наступательную операцию “Хизбаллы” - но задержит силы “Хизбаллы”, что, в конечном итоге, приведет к их уничтожению. Два года назад ЦАХАЛ, в рамках той же концепции оборонительных мероприятий начал рыть рвы и строить земляные навалы в приграничной зоне.
На первом этапе, стену, играющую роль препятствия для наступательной акции, воздвигнут в западной Галилее, в районе Ханита и Шломи. После этого стену построят в районе Мисгав, Метула и Менара.