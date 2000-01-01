07.07 12:37 MIGnews.com

Евросоюз поддержит Великобританию, если она отменит Brexit

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Европейский союз обещает поддержать Лондон, если британское правительство вдруг отменит решение покинуть содружество. Об этом сообщило агентство Reuters, приведя заявлений двух высокопоставленных европейских чиновников: министра финансов Германии Вольфганга Шойбле и директрисы Международного валютного фонда Кристин Лагард.Так, германский министр, подчеркнув, что ему не следует вмешиваться в процесс Brexit, заявил, что, если бы Британия начала движение в направлении его отмены, то "дверь была бы открыта, даже после Brexit".Лагард же призвала не считать Brexit необратимым процессом, призвав Брюссель и Лондон продолжать их тесное сотрудничество. Глава МВФ напомнила о существовании глобальных проблем, которые требуют более глобального сотрудничества.