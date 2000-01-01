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Евросоюз поддержит Великобританию, если она отменит Brexit | Фото: Thinkstock07.07 12:37   MIGnews.com

Евросоюз поддержит Великобританию, если она отменит Brexit

Европейский союз обещает поддержать Лондон, если британское правительство вдруг отменит решение покинуть содружество. Об этом сообщило агентство Reuters, приведя заявлений двух высокопоставленных европейских чиновников: министра финансов Германии Вольфганга Шойбле и директрисы Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Так, германский министр, подчеркнув, что ему не следует вмешиваться в процесс Brexit, заявил, что, если бы Британия начала движение в направлении его отмены, то "дверь была бы открыта, даже после Brexit".

Лагард же призвала не считать Brexit необратимым процессом, призвав Брюссель и Лондон продолжать их тесное сотрудничество. Глава МВФ напомнила о существовании глобальных проблем, которые требуют более глобального сотрудничества.
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