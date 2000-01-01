07.07 13:12 MIGnews.com

Опрос: Ни Габай, ни Перец не помогут тонущей "Аводе"

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Кто бы ни победил на праймериз "Аводы", ее на общенациональных выборах уже не спасти, показали результаты социологического исследования, проведенного надзором профессора Тель-Авивского университета Камиля Фукса для Walla.Если бы выборы в 21-ый Кнессет состоялись сегодня, "Сионистский лагерь" потеряет 6 мандатов и займет лишь 18 месте в израильском парламенте, будь то Ави Габай или Амир Перец. Таким образом, она при любом сценарии уступит место главной оппозиционной партии, уступив "Ликуду" и "Еш Атид".Так, лидером опроса с небольшим отрывом была определена партия Яира Лапида – "Еш Атид" может занять 23 места в парламенте, тогда как "Ликуд" – 21-22.Исследование показало рост популярности отстававшей долгие месяцы силы Моше Кахлона. "Кулану" получит 9 мест в Кнессете, тогда как предыдущие опросы прочили этой партии падение до 6-7 мандатов.Далее идут Объединенный арабский список (13 мест), "Еврейский дом" (11), "Кулану" (9), ШАС (7), "Яадут а-Тора" (7), НДИ (5), "Мерец" (5).