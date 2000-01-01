07.07 14:25 MIGnews.com

ЮНЕСКО отнял у евреев Пещеру Патриархов

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Не прошло и недели, как ЮНЕСКО приняла вторую антиизраильскую резолюцию, "отобрав" у Израиля еврейскую святыню Махпела (Пещера Патриархов) и "отдав" ее арабам.В результате тайного голосования за признание Старого города Хеврона целиком принадлежащим палестинцам объектом Всемирного наследия под угрозой высказались 12 членов 41-ой сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в польском Кракове. Три страны проголосовали против и еще шесть воздержались. К слову, в разработанной палестинцами резолюции Пещера Патриархов упоминается исключительно своим "арабским" именем - Эль-Халиль.Ввиду того, что голосование проходило тайно, узнать "истинные лица" недругов Израиля невозможно, однако нетрудно предположить, что предложение поддержали 5 стран, с которыми у Израиля нет дипломатических отношений: Ливан, Индонезия, Кувейт, Тунис и Куба. Остальные члены комитета – это Ангола, Азербайджан, Хорватия, Финляндия, Ямайка, Казахстан, Буркина-Фасо, Перу, Польша, Португалия, Южная Корея, Турция, Танзания, Вьетнам и Зимбабве.Заседание проходило очень жарко. После запроса Польши, Хорватии и Ямайки о тайном голосовании, посол Израиля Кармель Шама ха-Коэн обвинил председателя Яцека Пурчлу в том, что он нарушил правила тайного голосования. Дипломату обещали, что голосование будет проходить за занавесом, так как это могло дать умеренным арабским государствам возможность воздержаться по предложенной палестинцами резолюции. Вместо этого члены комитета лишь голосовали посредством запечатанных конвертов.В зале воцарился шум, который удалось унять лишь после того, как Пурчла вызвал охрану.В израильском МИДе результаты голосования уже назвали попыткой переписать еврейскую историю и историю региона.