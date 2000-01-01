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В отношении Макрона начали расследование | Фото: twitter.com07.07 14:47   MIGnews.com

В отношении Макрона начали расследование

Прокуратура Парижа начала предварительное следствие по делу о "фаворитизме и сокрытии фаворитизма" во время поездки нынешнего президента Эмманюэля Макрона в Лас-Вегас. Как пишет агентство Reuters, инцидент произошел еще в его бытность министром экономики.

"Ввиду изначальных данных, полученных в ходе досудебного расследования, сегодня, 7 июля 2017 года, прокуратура Парижа начала предварительное следствие о фаворитизме и сокрытии фаворитизма", — цитирует агентство заявление государственного обвинения.

Как сообщило французское издание Canard Enchaine, на Международной выставке потребительской электроники, которую в начале 2016 года по срочной просьбе французского правительства провели в Лас-Вегасе, состоялась встреча Макрона с французскими предпринимателями. На ней госагентство Business France передало заказ на организацию встречи рекламному гиганту Havas без проведения тендера, что является грубым нарушением французского антимонопольного законодательства.

Сам Эмманюэль Макрон отрицает причастность как своего министерства, так и свою лично к правонарушению.
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