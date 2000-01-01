08.07 07:18 MIGnews.com

В Кнессете пройдет День пожилого человека

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Во вторник, 11 июля, в Кнессете состоится День пожилого человека. Этот день, объявленный по инициативе депутатов Кнессета Тали Плосковой (“Кулану”), Ицхака Шмули и Нахмана Шая (“Сионистский лагерь”), откроет комиссия по статусу пожилого человека под председательством Тали Плосковой. Уже некоторое время Тали Плоскова с группой специалистов, в которую входит и профессор гериатрии Ицхак Брик, ведут подготовку генерального национального плана по изменению всей существующей государственной системы поддержки людей, достигших пенсионного возраста.На комиссии будут представлены первые наработки по улучшению ситуации по статусу пожилого человека в Израиле.О старости говорить не принято. О старости говорить страшно. Несмотря на некоторые улучшения в социальной сфере для пожилых людей - повышение помощи в выплате ипотеки, повышение пособий на съем жилья, увеличение ежегодных выплат для переживших Холокост, увеличение пособия по старости для получающих социальную надбавку, вывод ренты из Германии из списка доходов, и многое другое, - положение пожилых людей остается тяжелым.Не решены многие вопросы, связанные с нехваткой социального жилья, с получением помощи по уходу, с достойным уходом в домах престарелых и с доступностью домов престарелых для нуждающихся, в Израиле остро не хватает специалистов по работе с пожилыми людьми и волонтеров, особенно русскоговорящих. И главное - многие пожилые люди продолжают жить за чертой бедности.“Нельзя, недопустимо, преступно игнорировать проблемы пожилых людей, - отметила Тали Плоскова. - Да, мы не бездействуем, и наши усилия приносят определенные результаты и точечно улучшают ситуацию, но говорить о существенных успехах нельзя. Речь идет о растущей, многоплановой проблеме, усугубляющейся с каждым годом, и единичными улучшениями эту проблему не решить. Мы обязаны изменить подход в целом, иначе в ближайшие годы нас ждет катастрофа”.