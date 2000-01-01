Либерман: ЮНЕСКО – антисемитская организация

Министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман подверг резкой критике резолюцию ЮНЕСКО, в соответствии с которой Пещера Праотцев ("Меарат ха-Махпелла") и историческая часть Хеврона официально объявлены "частью культурного наследия палестинского народа".
"ЮНЕСКО – это политически ангажированная организация, занимающая позорные антисемитские позиции, и регулярно принимающая скандальные резолюции. Ни одна резолюция этой абсолютно нерелевантной организации не окажет никакого влияния на многотысячелетнее историческое право еврейского народа на Пещеру праотцев и на свою землю. Я надеюсь, что благодаря нашему другу и союзнику США, финансирование данной организации будет прекращено. Помимо прочего, это решение в очередной раз доказывает, что Палестинскую автономию интересует не достижение мира, а лишь подстрекательство и очернение Израиля на международной арене", - заявил Авигдор Либерман.