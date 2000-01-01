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Кац предложил провести заседание правительства в Хевроне 07.07 17:24   MIGnews.com

Кац предложил провести заседание правительства в Хевроне

Министр разведки и атомной энергии Израиля Исраэль Кац предложил в пятницу, 7 июля, провести заседание правительства в Хевроне.

Министр Исраэль Кац: "Даже тысяча резолюций ЮНЕСКО, какими бы лицемерными и возмутительными они не были, не смогут поставить под сомнение исторические права еврейского народа на Эрец-Исраэль. Эти решения не смогут аннулировать неразрывную связь между еврейским народом и нашей святыней - местом погребения Праотцов и Праматерей в Пещере Патриархов (Меарат ха-Махпела) в Хевроне. Хеврон навеки наш.

Я обратился к премьер-министру Нетаниягу с призывом при первой же возможности организовать посещение Пещеры Патриархов, а также провести специальное заседание правительства в Еврейском квартале Хеврона. Так мы продемонстрируем нашу четкую позицию по данному вопросу - на деле, а не на словах".
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