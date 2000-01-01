07.07 17:55 MIGnews.com
Сеул назвал испытания КНДР "ядерной провокацией"
Президент Южной Кореи Мун Джэин заявил в пятницу, 7 июля, что он выступает за диалог с Северной Кореей, несмотря на "ядерную провокацию" со стороны КНДР.
Напомним, что ранее на этой неделе изолированное государство провело запуск межконтинентальной ракеты.
Выступая после встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге, Мун Джэин также сказал, что он видел роль Путина в содействии деэскалации кризиса на Корейском полуострове.
Путин предостерег вовлеченные стороны не потерять самоконтроль из-за ядерных амбиций Северной Кореи, призывая к "прагматичному, точному" подходу.
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