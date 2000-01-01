Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








flickr 07.07 17:55   MIGnews.com

Сеул назвал испытания КНДР "ядерной провокацией"

Президент Южной Кореи Мун Джэин заявил в пятницу, 7 июля, что он выступает за диалог с Северной Кореей, несмотря на "ядерную провокацию" со стороны КНДР.

Напомним, что ранее на этой неделе изолированное государство провело запуск межконтинентальной ракеты.

Выступая после встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге, Мун Джэин также сказал, что он видел роль Путина в содействии деэскалации кризиса на Корейском полуострове.

Путин предостерег вовлеченные стороны не потерять самоконтроль из-за ядерных амбиций Северной Кореи, призывая к "прагматичному, точному" подходу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:24
Кац предложил провести заседание правительства в Хевроне
16:55
В Турции задержали 29 подозреваемых боевиков ISIS
16:21
Боевики ISIS атакуют в Ираке: погибли 2 журналиста
15:47
Путин проведет переговоры с лидерами девяти стран G20
15:23
Либерман: ЮНЕСКО – антисемитская организация
14:47
В отношении Макрона начали расследование
13:57
Леваки громят коммерческий квартал Гамбурга  
13:44
16-летний индонезиец женился на 71-летней старухе
13:12
Опрос: Ни Габай, ни Перец не помогут тонущей "Аводе"
12:37
Евросоюз поддержит Великобританию, если она отменит Brexit
11:46
Башар Асад продлил перемирие на юге Сирии
11:44
СМИ: Вашингтон согласен оставить Асада у власти в Сирии
11:17
Праймериз "Аводы": Герцог – за Переца
10:55
Второй подход
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus