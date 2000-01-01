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Катар назвал обвинения против него `необоснованными` | Фото: Thinkstock07.07 20:58   MIGnews.com

Катар назвал обвинения против него "необоснованными"

Катар назвал возобновившиеся обвинения в его сторону "необоснованного", когда страны Персидского залива вновь обвинили его во вмешательстве в дела других стран и финансировании терроризма.

Это был публичный ответ Катара на обвинения четырех арабских государств, разорвавших дипломатические и экономические связи с крошечным эмиратом.

В совместном заявлении, опубликованном в четверг, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет заявили, что отказ Дохи принять их требования прекратить дипломатическое противостояние является доказательством его связей с террористическими группировками.

Страны также заявили, что их 13 требований теперь недействительны и что они будут принимать новые меры против Катара, не указывая, что именно это будет.

Катар по-прежнему готов "сотрудничать и рассматривать все претензии, которые не противоречат суверенитету государства Катар".

Первоначальные 13 требований, предъявляемых Катару, включали закрытие телеканала al-Jazeera и закрытие турецкой военной базы в Дохе.

Катарские чиновники неоднократно заявляли, что требования настолько строги, что они подозревают, что страны Персидского залива никогда не собирались серьезно их обсуждать, и вместо этого хотели уничтожить суверенитет Дохи.
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