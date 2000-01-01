08.07 05:26 MIGnews.com

США, РФ и Иордания прекратят огонь на юго-западе Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Россия, США и Иордания договорились о прекращении огня на юго-западе Сирии, а перемирие вступит в силу в воскресенье, 9 июля, как сообщило в пятницу, 7июля, государственное иорданское информационное агентство Petra.Издание сослалось на представителя правительства Мухаммеда Момани, сказавшего, что на основе "договоренностей, достигнутых в Аммане, прекращение огня будет проходить по линии контактов, согласованной между сирийскими правительственными силами и связанными с ней войсками с одной стороны и мятежниками - с другой".Ранее американский чиновник заявил, что США, Россия и региональные страны достигли соглашения о прекращении огня на юго-западе Сирии.