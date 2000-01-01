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flickr 08.07 05:26   MIGnews.com

США, РФ и Иордания прекратят огонь на юго-западе Сирии

Россия, США и Иордания договорились о прекращении огня на юго-западе Сирии, а перемирие вступит в силу в воскресенье, 9 июля, как сообщило в пятницу, 7июля, государственное иорданское информационное агентство Petra.

Издание сослалось на представителя правительства Мухаммеда Момани, сказавшего, что на основе "договоренностей, достигнутых в Аммане, прекращение огня будет проходить по линии контактов, согласованной между сирийскими правительственными силами и связанными с ней войсками с одной стороны и мятежниками - с другой".

Ранее американский чиновник заявил, что США, Россия и региональные страны достигли соглашения о прекращении огня на юго-западе Сирии.
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