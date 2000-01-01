08.07 04:32 MIGnews.com

2/3 членов ООН договорились о "запрете ядерного оружия"

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Почти две трети государств-членов Организации Объединенных Наций договорились в пятницу, 7 июля, о заключении договора о запрещении ядерного оружия после нескольких месяцев переговоров, которые бойкотировали Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и другие, которые вместо этого взяли на себя обязательства многолетнего Договора о нераспространении.Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу через 90 дней после его ратификации 50 странами. Он был принят в пятницу 122 голосами "за", 1 "против" и 1 "воздержавшимся".В начале переговоров в марте посол США Никки Хейли заявила, что десятки стран пропускают переговоры, поскольку они привержены Договору о нераспространении, который вступил в силу в 1970 году и направлен на предотвращение распространения ядерного оружия и оружия технологии.