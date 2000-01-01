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Нетаниягу и Путиным обсудили буферную зону в Сирии | Фото: Амос Бен Гершом/GPO07.07 09:27   MIGnews.com

Нетаниягу и Путиным обсудили буферную зону в Сирии

Днем 6 июля между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу состоялся телефонный разговор, главной темой которого стало будущее Сирии, а если быть точнее – ее южных провинций.

Как сообщили на сайте Кремля, политики "обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-израильского сотрудничества", а также обсудили "проблематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Сирии в контексте совместных усилий в борьбе с международным терроризмом".

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Нетаниягу.

В этот же день британский портал London Times опубликовал статью о том, что Израиль добивается от Москвы и Вашингтона создания на юге Сирии 48-километровой демилитаризованной зоны, свободной от боевиков "Хизбаллы" и Ирана. Таким образом, она захватит и Дераа – район с центром в одноименном городе, где сирийские мятежники-сунниты уже несколько месяцев ведут кровопролитные бои с силами шиитской "Хизбаллы" и режима Асада.

Издание пишет, что Нетаниягу уже несколько раз поднимал этот вопрос в беседах с Путиным и Дональдом Трампом.
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