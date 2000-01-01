07.07 09:27 MIGnews.com

Нетаниягу и Путиным обсудили буферную зону в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Днем 6 июля между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу состоялся телефонный разговор, главной темой которого стало будущее Сирии, а если быть точнее – ее южных провинций.Как сообщили на сайте Кремля, политики "обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-израильского сотрудничества", а также обсудили "проблематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Сирии в контексте совместных усилий в борьбе с международным терроризмом".Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Нетаниягу.В этот же день британский портал London Times опубликовал статью о том, что Израиль добивается от Москвы и Вашингтона создания на юге Сирии 48-километровой демилитаризованной зоны, свободной от боевиков "Хизбаллы" и Ирана. Таким образом, она захватит и Дераа – район с центром в одноименном городе, где сирийские мятежники-сунниты уже несколько месяцев ведут кровопролитные бои с силами шиитской "Хизбаллы" и режима Асада.Издание пишет, что Нетаниягу уже несколько раз поднимал этот вопрос в беседах с Путиным и Дональдом Трампом.