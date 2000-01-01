07.07 15:47 MIGnews.com

Путин проведет переговоры с лидерами девяти стран G20

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Президент России Владимир Путин планирует провести девять встреч с мировыми лидерами на саммите G20 в Гамбурге, передает Газета.Ru.В частности, ожидается, что в ходе саммита Путин впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом ЮАР Джейкобом Зумой, премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.Также известно о планах Путина провести встречу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.Сообщается, что на первую встречу Путина и Трампа отведено около часа.