07.08 10:33 MIGnews.com

Прокуратура отказала, и Азария начнет отбывать наказание

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Военная прокуратура отказала в просьбе “хевронского стрелка “ Эльора Азарии о перенесении срока начала отбывания наказания.Срок начала отбывания наказания установлен на послезавтра, 9 августа.Азария просил отложить срок начала отбывания наказания до тех пор, пока начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот не примет решение по петиции Азарии с просьбой о помиловании.В ответе на просьбу Азарии офис военного прокурора констатировал: “Закон устанавливает , что наказание в виде отбывания тюремного срока является немедленным, и исполнение этого приговора не будет исключением из общего правила. нет никаких оснований проявлять в случае Азарии больше снисхождения, чем во всех остальных случаях осуждения солдат за совершенные ими преступления”.На основании закона о военной юрисдикции Айзенкот должен вынести свое решение по просьбе Азарии в период с 7 сентября по 7 октября., после консультаций со всей вертикалью командования - от командира бригады Кфир и до командования центральным округом, а также с офисом главного военного адвоката.