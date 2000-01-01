07.08 11:31 MIGnews.com

Кахлон повторно проведет закон о налоге на третью квартиру

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В воскресенье, 6 августа, Высший суд справедливости удовлетворил апелляцию арендодателей-инвесторов и ряда депутатов от оппозиции, отменив закон о налогообложении третьей и более квартиры и отправив его на доработку. Вердикт был поддержан судьями Мирьям Наор, Ноамом Сольбергом, Эстер Хают и Нилом Генделем, судья Мени Мазуз выступил против этого решения.Министр финансов Моше Кахлон, проводивший закон в рамках политики вытеснения инвесторов с рынка недвижимости и снижения цен на жилье, выразил свое разочарование по поводу вердикта и подчеркнул, что он намерен повторно провести закон. Вердикт БАГАЦа не требует повтора всего процесса работы над законом: процесс будет возобновлен с обсуждения законопроекта финансовой комиссией Кнессета при подготовке к утверждению его во втором и третьем чтениях. Соответствующая договоренность была достигнута Моше Кахлоном в ходе состоявшегося в воскресенье вечером разговора с председателем финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни.Примечательно, что судьи аргументировали свое решение поспешностью в проведении закона и тем фактом, что голосование по нему было проведено в ночное время, когда депутаты уже устали, а на повестке дня оставалось множество нерассмотренных вопросов. Однако следует отметить, что закон о налогообложении третьей и более квартиры - “Мас рибуй дирот” - является одной из составляющих закона о регулировании народного хозяйства (“Хок а-эсдерим”), который голосовался в рамках принятия государственного бюджета на 2017-2018 годы (текст закона находится на 306 и 307 страницах "Хок а-эсдерим"). Голосование по закону о регулировании народного хозяйства традиционно занимает значительное время, и практически всегда проводится до глубокой ночи, и данный случай не выходит из ряда вон.Не соответствуют действительности и другие утверждения, приведенные противниками закона. Прежде всего, закон не был подан на рассмотрение депутатов в день, когда было назначено голосование. Он был представлен им за два месяца до утверждения, в октябре прошлого года. У депутатов Кнессета были все возможности ознакомиться с этим документом, в том числе у депутатов от оппозиции, опротестовавших его в БАГАЦе.Авторы апелляции утверждали, что от закона о налогообложении инвестиционного жилья пострадают мелкие арендодатели, владеющие квартирами на периферии. Этот довод был отметен в ходе разбирательства в Высшем суде справедливости: в законе содержится указание на то, что если совокупная стоимость двух дополнительных квартир менее 1.150.000 шекелей, их владелец освобожден от уплаты налога. В случае, если совокупная стоимость инвестиционных квартир больше 1.150.000 шекелей, но меньше 1.400.000 шекелей, их владелец должен заплатить уменьшенную сумму налога. Таким образом, в отмене закона заинтересованы именно владельцы множества инвестиционных квартир в районах повышенного спроса: получаемые ими за счет молодых семей доходы стоят того, чтобы дойти до Верховного суда.Не подтверждается и довод о том, что закон о налогообложении третьей и более квартиры привел к повышению стоимости аренды. По данным Центрального статистического бюро, темпы роста цены аренды не изменились вследствие вводимого закона, несмотря на попытки интересантов взвинтить их.Нельзя забывать, что “закон о третьей квартире” уже привлек к уходу с рынка недвижимости существенного количества инвесторов, что привело к снижению цен на жилье. Министр финансов Моше Кахлон настаивает на том, что вытеснение инвесторов параллельно с проводимым в рамках других проектов Минфина и Минстроя стимулированием строительства жилья под долгосрочную аренду насущно необходимо для экономики Израиля, для молодых семей и для пожилых людей, которые не могут приобрести собственное жилье и вынуждены экономить на самом необходимом, чтобы оплачивать дорогостоящую аренду. От отмены закона выиграют только инвесторы, которые “стригут купоны” с множества принадлежащих им квартир и категорически не заинтересованы в снижении цен.