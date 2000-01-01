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ЦАХАЛ купил дроны от которых отказалась армия США 07.08 12:15   MIGnews.com

ЦАХАЛ купил дроны от которых отказалась армия США

Израильская армия будет продолжать использовать китайские беспилотные аппараты DJI - после того, как от них отказалась армия США. Американцы ссылаются на операционные риски, связанные с этими БЛА.

Беспилотники DJI планируют доставить в ЦАХАЛ моделей Mavic и Matrice будут использоваться в пехотных батальонах, которые размещены на Западном берегу, и смешанных батальонах корпуса пограничной стражи. Израиль закупил БЛА на миллионы шекелей, чтобы у солдат было больше возможностей бороться с врагом.

По словам представителя пресс-секретаря ЦАХАЛа, "эти беспилотные летательные аппараты являются "центральной частью системы прикрытия границы ", которые "помогают войскам в различных миссиях".

Армия США прекращает использование любой продукции DJI в связи с участившимися сообщениями об уязвимости продукции.

Это решение распространяется на все системы беспилотников DJI и любую систему, в которой используются их электрические компоненты или программное обеспечение, включая камеры, радиоприемники, батареи, устройства GPS.

Несмотря на то, что американская армия прекращает использовать продукцию DJI, ЦАХАЛ получит в этом месяце беспилотники Mavic или Matrice DJI в пехотных бригадах.

Известно, что все командиры, получившие новый БЛА, уже прошли недельное обучение на базе военной разведки в Саярим.

Беспилотник Mavic весит менее одного килограмма, его время полета достигает до 20 минут со скоростью 65 км/час, также он очень компактный, легко складывается.

Mavic поддерживает два режима полета; с помощью двух передних датчиков он может летать с максимальной скоростью, резко разворачиваться и избегать опасности.
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