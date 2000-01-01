07.08 12:53 MIGnews.com

Ликуд не будет петь хором в случае серьезных обвинений

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели прокомментировала перспективы выдвижения обвинительных заключений по делам о коррупции, связанным с премьер-министром Нетаниягу.Выступая в утреннем эфире 10-го канала израильского ТВ, Хотовели сказала: “Если, не приведи Господь, выявятся серьезные факты , то мы не будем петь хором. Я очень верю в Нетаниягу. Он всегда вел себя очень осмотрительно”.Между тем, министр образования Нафтали Беннет заявил, что он поддерживает Нетаниягу, поскольку “стране необходима стабильность”.Беннет заявил: “Нетаниягу пользуется презумпцией невиновности, и я надеюсь на то, что следствие закончится без предъявления обвинений. Мы полностью доверяем правоохранительным органам и юридическому советнику правительства”.Министр общественной безопасности Гилад Эрдан также заявил, что Нетаниягу следует поддержать - “несмотря на политическую и медийную атаку против него”.