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Ликуд не будет петь хором в случае серьезных обвинений 07.08 12:53   MIGnews.com

Ликуд не будет петь хором в случае серьезных обвинений

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели прокомментировала перспективы выдвижения обвинительных заключений по делам о коррупции, связанным с премьер-министром Нетаниягу.

Выступая в утреннем эфире 10-го канала израильского ТВ, Хотовели сказала: “Если, не приведи Господь, выявятся серьезные факты , то мы не будем петь хором. Я очень верю в Нетаниягу. Он всегда вел себя очень осмотрительно”.

Между тем, министр образования Нафтали Беннет заявил, что он поддерживает Нетаниягу, поскольку “стране необходима стабильность”.

Беннет заявил: “Нетаниягу пользуется презумпцией невиновности, и я надеюсь на то, что следствие закончится без предъявления обвинений. Мы полностью доверяем правоохранительным органам и юридическому советнику правительства”.

Министр общественной безопасности Гилад Эрдан также заявил, что Нетаниягу следует поддержать - “несмотря на политическую и медийную атаку против него”.
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