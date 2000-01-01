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Большинство израильтян: Нетаниягу невиновен 07.08 22:12   MIGnews.com

Большинство израильтян: Нетаниягу невиновен

Центр Vigo, исследующий поведение в социальных сетях, сообщает о том, что упоминания премьер-министра Биньямина Нетаниягу в последнее время увеличились в три раза. Подавляющее большинство - 80% связаны с коррупционными расследованиями, так или иначе связанными с именем премьер-министра.

По данным Vigo, большинство израильтян - 55% считает, что Нетаниягу не виновен, 45% уверены, что он виновен.

Равив Таль, директор Vigo говорит, что в “нормальные “ дни уровень поддержки Нетаниягу составляет 70-75%.

Одновременно, функционеры и чиновники Ликуда спешат выразить свою поддержку Нетаниягу. Некоторые опасаются, что праймериз - не за горами, и их молчание будет воспринято как признак нелояльности.
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