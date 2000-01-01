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Катар и Турция провели совместные военные учения 07.08 16:33   MIGnews.com

Катар и Турция провели совместные военные учения

Катар провел совместные военные учения с турецкой армией, что демонстрирует стратегический союз этих стран после двух месяцев дипломатической блокады Дохи со стороны ряда арабских стран.

Об этом сообщает катарская газета Al-sharq в понедельник, 7 августа.

Согласно информации, учения направлены на проверку готовности армии Катара защитить "жизненно важные экономические, стратегические, и инфраструктурные объекты".

В Катаре действует турецкая военная база, вывод которой, является одним из условий, выдвинутых рядом арабских стран для восстановления дипотношений с Дохой.
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