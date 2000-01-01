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Встреча Аббаса с королем Иордании 07.08 17:04   MIGnews.com

Встреча Аббаса с королем Иордании

Король Абдалла II встретился с председателем ПА Махмудом Аббасом в Рамалле в понедельник, 7 августа. Это первый за пять лет визит короля в Рамаллу, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Храмовой горе и другие вопросы.

Лидеры довольно часто встречаются в Аммане в других столицах региона, но последний раз Абдалла II посещал палестинский город в декабре 2012 года.

Визит иорданского короля прошел спустя две недели после волны насилия в Иерусалиме, которая последовала после того, как Израиль установил металлоискатели на Храмовой горе. Власти приняли данное решения в рамках безопасности после теракта у Львиных ворот, жертвами которой стали два полицейских.

Именно ситуация в Иерусалиме станет одной из главных тем двусторонних переговоров. Также сообщается, что стороны обсудят предложение США возобновить мирный процесс между Израилем и Палестиной.

В ходе переговоров стороны подчеркнули необходимость сохранения статуса-кво на Храмовой горе. Лидеры отметили, что изменения статуса-кво иметь негативные последствия для региона в целом.
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