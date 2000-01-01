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Фотограф: Амос Бен-Гершом.07.08 18:52   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с делегацией американских конгрессменов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с делегацией американских конгрессменов от Демократической партией, возглавляемой конгрессменом Стени Хойером.

Встреча состоялась в понедельник, 7 августа, в Иерусалиме.

Делегация встретится с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом и израильскими военными должностными лицами. Кроме того конгрессмены планируют встретиться с премьер-министром ПА Рами Хамдаллалой.

На среду запланирована встреча премьер-министра с делегацией конгрессменов от Республиканской партии во главе с лидером большинства в палате представителей Конгресса США Кевином Маккарти.
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