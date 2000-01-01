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ПА требует вернуть сотрудников посольства Израиля в Амман 07.08 19:25   MIGnews.com

ПА требует вернуть сотрудников посольства Израиля в Амман

Палестинское руководство оказывает давление на Иорданию с тем, чтобы позволить персоналу посольства Израиля немедленно вернуться. Об этом сообщает газета "Исраэль Хайом" в понедельник, 7 августа.

Иорданские СМИ сообщают, что именно ПА оказывает давление на короля, чтобы добиться возвращения сотрудников израильского посольства. Также в ходе сегодняшних переговоров между Аббасом и Абдаллой данный вопрос был поднят палестинской стороной.

Это связано с тем, что без израильского посла невозможно выдавать разрешения на пребывание в Иордании для палестинских арабов. Граждане Иордании палестинского происхождения, желающие посетить свои семьи в ПА или вести там бизнес, также должны обращаться в посольство Израиля.

Напомним, что сотрудники посольства Израиля в Иордании уехали после инцидента, в ходе которого охранник подвергся нападению и убил нападавшего и еще одного человека. С тех пор посольство закрыто и дипломатическая деятельности или выдача виз не проводится.

Тем временем, Иордания продолжает настаивать на выдаче израильского охранника властям, несмотря на то, что Израиль начал расследование данного инцидента.
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