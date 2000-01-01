07.08 07:43 MIGnews.com

"Ликуду лучше без Нетаниягу"

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Компания a Statnet провела опрос общественного мнения об отношении израильтян к криминальным расследованиям в отношении Биньямина Нетаниягу по заказу 10-го канала израильского ТВ.Две трети опрошенных заявили что в случае, если премьеру будет предъявлено обвинение, он должен уйти с занимаемой должности. 21% заявил, что он этого делать не должен, и 13% затруднились ответить.Опрос показал, что если бы выборы проходили сегодня, Ликуд во главе с Нетаниягу может рассчитывать на 27 мандатов в Кнессете. Сионистский Лагерь получит 22 депутатских места, Еш Атид - 18, Объединенный Арабский Список - 11, Еврейский Дом - 9, НДИ - 8, Кулану и Яадут А-Тора - по семь , ШАС - 6, Мерец - пять.Но в случае, если во главе Ликуда будет не Нетаниягу, а другой лидер, партия может рассчитывать на 31 мандат - на один мандат больше, чем на последних выборах.В этом сценарии Сионистский лагерь получает 20 мандатов, Еш Атид -16, Объединенный Арабский Список - 11, Еврейский Дом - 10, НДИ - 8, Кулану и Яадут А-Тора - по семь , ШАС и Мерец - по пять.на вопрос о том, кто больше всех подойдет на роль лидера правых вместо Нетаниягу 23% выбрали бывшего министра внутренних дел Гидеона Саара. 11% считают наиболее подходящим на эту роль Нафтали Беннета, 9% - Авигдора Либермана, 6% министра общественной безопасности Гилада Эрдана, 5% - министр юстиции Аелет Шакед, и 4% - министра транспорта Исраэля Каца.