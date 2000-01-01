07.08 08:24 MIGnews.com

Ари Харо: Я - не Шула Закен

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Бывший глава канцелярии Биньямина Нетаниягу Ари Харо говорит, что его сделка со следствием и согласие выступить в качестве государственного свидетеля не имеет своей целью “свергнуть премьера”.Харо, один из ближайших к Нетаниягу людей якобы сказал своим друзьям в синагоге в Тиша бе Ав: “Это не так, как это было с Шулой Закен - я не нарушал закон вместе с Нетаниягу и я теперь не пытаюсь избежать наказания. Они обвинили меня в нарушении, которое не имеет никакого отношения к расследованиям, и я не знал, что совершаю правонарушение ”.Харо добавил: “Меня поставили перед выбором. Я мог сесть в тюрьму без всякой причины. В то время я не знал, что это сочтут за криминальные нарушения, поэтому разговоры о том, что я имею что-то против Нетаниягу некорректны”.Источники, близкие к Нетаниягу утверждают, что расследование против Харо началось после утечки из офиса премьер-министра.