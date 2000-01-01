07.08 09:23 MIGnews.com

ФАТХ отверг соглашение с ХАМАСом

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Как сообщают арабские СМИ, в июле президент Египта Аль-Сиси предложил лидерам ФАТХа и ХАМАСа подписать соглашение о создании правительства национального единства Палестины.Но, председатель ПА Махмуд Аббас, возглавляющий ФАТХ, не принял это предложение.Согласно этому соглашению, палестинская автономия должна прекратить те акции против Газы, которые предпринимаются с апреля этого года.Известно, что Абасс сначала согласился на сделку, но потом отказался и представил встречное предложение - подписать соглашение о примирении.В 2015 году Махмуд Аббас решил распустить правительство единства ХАМАСа и ФАТХа на фоне углубленного конфликта между сторонами.В последние месяцы ФАТХ признает, что он не контролирует сектор Газа и теперь пытается вернуть контроль, создав экономическое давление путем сокращения поставок электроэнергии в Газу через Израиль.Кроме того, правительство ПА приняло решение о том, что 6 000 работников будут досрочно отправлены на пенсию. После чего ПА приостановила выплаты заработной платы более чем 30 законодателям ХАМАСа.В субботу на собрании в Рамаллахе, Махмуд Аббас заявил, что "давление на ХАМАС будет продолжаться до тех пор, пока палестинское движение не примет его требования о примирении".