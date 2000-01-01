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Тегеран не намерен пересматривать свою ракетную программу | Фото: Thinkstock07.10 10:34   MIGnews.com

Тегеран не намерен пересматривать свою ракетную программу

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран не намерен обсуждать пересмотр своей ракетной программе с другими странами.

"Иран на всех двусторонних дипломатических встречах (...) подчеркнул, что его оборонительная ракетная программа не обсуждается и что она не противоречит резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - цитирует иранское агентство Mehr слова Бахрама Касеми, представителя МИД Ирана.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что Иран выразил готовность к переговорам о своем арсенале баллистических ракет. Однако Тегеран опроверг сообщения о том, что намерен пересмотреть свою ракетную программу.
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