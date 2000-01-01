Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







`Джихади-бабушка` получила 10 лет за помощь ISIS | Фото: Thinkstock07.10 11:55   MIGnews.com

"Джихади-бабушка" получила 10 лет за помощь террористам

Парижский суд приговорил Кристин Ривьер, известную как "джихади-бабушка" к 10 годам тюрьмы , за помощь террористам в Сирии. Француженку обвинили в оказании поддержки запрещенной во многих странах террористической организации "Исламское Государство".

51-летняя женщина была арестована после того как совершила третью поездку в Сирию в 2014 году. Ривьер отправилась в зону конфликта вслед за своим сыном Тайлером Вилюсом. Обвиняемая заявила, что ездила в Сирию к сыну, воюющему на стороне боевиков, чтобы провести больше времени с ним, так как боялась, что он погибнет.

Власти Франции полагают, что Тайлер Вилюс связан с одним из зачинщиков террористических нападений в Париже в ноябре 2015 года.

"Джихади-бабушка" помимо денежных переводов боевикам в Сирии, также помогала налаживать логистическую сеть террористов.

Сын Ривьер был арестован в 2015 году в Турции, а вскоре экстрадирован во Франции. На данный момент Тайлер Вилюс ожидает суда.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:56
ХАМАС арестовал высокопоставленных членов ISIS в Газе
11:21
Великая победа
11:12
В Ливане задержали "израильских" шпионов
10:34
Тегеран не намерен пересматривать свою ракетную программу
08:06
Тысячи пришли на похороны бизнесмена, убитого в Кфар-Кассем
07:40
Главу полиции Каталонии обвинили в мятеже
02:11
Меган Фокс прокомментировала платье своего сына
01:58
Недосып полезен при плохом настроении
00:48
Беременна... от мороженого?
23:40
Учёные нашли новые секреты долголетия
22:30
Как Кейт Уинслет за Ван Гогом повторила
21:29
Саудовская Аравия отрицает обвинения ООН
20:59
Израиль: 4-летняя девочка задохнулась в машине
20:23
Результаты референдума о независимости Каталонии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus