07.10 11:55 MIGnews.com

"Джихади-бабушка" получила 10 лет за помощь террористам

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Парижский суд приговорил Кристин Ривьер, известную как "джихади-бабушка" к 10 годам тюрьмы , за помощь террористам в Сирии. Француженку обвинили в оказании поддержки запрещенной во многих странах террористической организации "Исламское Государство".51-летняя женщина была арестована после того как совершила третью поездку в Сирию в 2014 году. Ривьер отправилась в зону конфликта вслед за своим сыном Тайлером Вилюсом. Обвиняемая заявила, что ездила в Сирию к сыну, воюющему на стороне боевиков, чтобы провести больше времени с ним, так как боялась, что он погибнет.Власти Франции полагают, что Тайлер Вилюс связан с одним из зачинщиков террористических нападений в Париже в ноябре 2015 года."Джихади-бабушка" помимо денежных переводов боевикам в Сирии, также помогала налаживать логистическую сеть террористов.Сын Ривьер был арестован в 2015 году в Турции, а вскоре экстрадирован во Франции. На данный момент Тайлер Вилюс ожидает суда.