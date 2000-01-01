07.10 12:56 MIGnews.com

ХАМАС арестовал высокопоставленных членов ISIS в Газе

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Военные силы ХАМАСа в Газе арестовали 4 высокопоставленных членов террористической организации "Исламское Государство" (ISIS). В числе задержанных и лидер группировки в палестинском анклаве.Об этом сообщают палестинские СМИ в субботу, 7 октября.Арест был произведен в городе Рафах в доме одного из членов ISIS, где как раз проходило собрание террористов. Также в ходе облавы было обнаружено большое количество оружия.Среди задержанных Нур Исса, который является лидером ячейки ISIS на территории Газы.Аресты подозреваемых прошли на фоне попыток примирения ХАМАСа с палестинским руководством после 10-летнего конфликта. Переговоры между сторонами будут продолжены на следующей неделе в Египте.