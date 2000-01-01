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Youtube 07.10 13:38   MIGnews.com

Эрдоган объявил о начале "серьезной операции" в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале "серьезной операции" против боевиков в сирийской провинции Идлиб.

Как известно, Идлиб считается крупнейшим оплотом для сирийских повстанцев, выступающих против политики сирийского президента Башара Асада. В последнее время мятежники понесли серьезные потери от нападений джихадистских группировок.

"Сегодня в Идлибе разворачивается серьезная операция, и она будет продолжена, потому что мы обязаны протянуть руку помощи нашим братьям в Идлибе и тем, кто туда прибыл", — цитирует Reuters слова турецкого лидера.

Ранее Турция заявила, что в случае необходимости готова провести операцию курдских отрядов "Сил народной самообороны" на севере Сирии.
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