07.10 13:38 MIGnews.com

Эрдоган объявил о начале "серьезной операции" в Идлибе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале "серьезной операции" против боевиков в сирийской провинции Идлиб.Как известно, Идлиб считается крупнейшим оплотом для сирийских повстанцев, выступающих против политики сирийского президента Башара Асада. В последнее время мятежники понесли серьезные потери от нападений джихадистских группировок."Сегодня в Идлибе разворачивается серьезная операция, и она будет продолжена, потому что мы обязаны протянуть руку помощи нашим братьям в Идлибе и тем, кто туда прибыл", — цитирует Reuters слова турецкого лидера.Ранее Турция заявила, что в случае необходимости готова провести операцию курдских отрядов "Сил народной самообороны" на севере Сирии.