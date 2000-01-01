Эрдоган объявил о начале "серьезной операции" в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале "серьезной операции" против боевиков в сирийской провинции Идлиб.
Как известно, Идлиб считается крупнейшим оплотом для сирийских повстанцев, выступающих против политики сирийского президента Башара Асада. В последнее время мятежники понесли серьезные потери от нападений джихадистских группировок.
"Сегодня в Идлибе разворачивается серьезная операция, и она будет продолжена, потому что мы обязаны протянуть руку помощи нашим братьям в Идлибе и тем, кто туда прибыл", — цитирует Reuters слова турецкого лидера.
Ранее Турция заявила, что в случае необходимости готова провести операцию курдских отрядов "Сил народной самообороны" на севере Сирии.