Норвегия не поддерживает запрет ядерного оружия

Правительство Норвегии не поддерживает инициативу ООН о полном запрете ядерного оружия.
Об этом в субботу заявил телеканалу TV2 глава МИД Норвегии Бёрге Бренде, комментируя состоявшееся в Осло в пятницу присуждение Нобелевской премии мира за 2017 год Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).
"Я и премьер-министр [Норвегии Эрна Сульберг] поздравили ICAN, но мы не можем поддержать конвенцию ООН о запрете ядерного оружия, поскольку в ней не участвует ни одна страна, обладающая ядерным оружием. До тех пор пока ядерное оружие есть у этих стран, оно должно быть и у НАТО", - заявил Бренде.
В июле этого года правительство Норвегии отказалось подписывать конвенцию, за что подверглось жесткой общественной критике - в особенности со стороны левых политиков и изданий. По словам Бренде, присоединение к конвенции Норвегии, которая является членом НАТО с момента его основания, означало бы, что королевство выступает за отказ от ядерной стратегии альянса. Министр также обеспокоен тем, что новая международная инициатива может ослабить режим нераспространения и замедлить темпы ядерного разоружения.
"Сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и негосударственных субъектов не было доступа к ядерному оружию. Важно поддерживать режим нераспространения", - цитирует ТАСС слова главы МИД Норвегии.