07.10 17:28 MIGnews.com

Иран: Даже 10 Трампов не лишат нас выгоды от ядерной сделки

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Даже в если мире было бы 10 Дональдов Трампов, ни один из них бы не смог обратить вспять все те договоренности, которые были достигнуты Ираном с мировыми державами на ядерных переговорах в 2015 году, заявил в субботу президент ИРИ Хассан Рухани."В ходе ядерных переговоров и после подписания соглашения мы достигли решения вопросов и выгод, которые имеют необратимый характер. Никому уже не под силу вернуть их вспять – ни мистеру Трампу, никому другому. Даже если в мире будут 10 других Трампов, они, все равно, будут необратимы", - согласно государственным СМИ сказал Рухани на церемонии в Тегеранском университете, посвященной началу университетского учебного года.Президент предупредил США не нарушать сделку."Если Америка сегодня совершит какие-либо нарушения, весь мир будет осуждать Америку. Они не будут осуждать Иран. Тогда они скажут, почему вы доверяли Америке и подписывали с ней соглашение?" - заявил он.Напомним, что уже очень скоро Дональд Трамп выступить перед Конгрессом, где заявить, придерживается ли Иран условий договора. И эксперты называют очень высокими шансы на то, что он глава Белого дома разорвет договор.