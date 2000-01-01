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Будет ли Евросоюз молча наблюдать за распятием Каталонии? | Фото: PROHazteOir.org/Flickr07.10 21:15   MIGnews.com

Будет ли Евросоюз молча наблюдать за распятием Каталонии?

Кто может спасти испанцев от самих себя? Тогда как в понедельник лидер сепаратистов Карлс Пудждемтон собирается объявить о создании нового независимого государства на карте Европы, король Фелипе очень жестко его раскритиковал и пытался запугать.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой тоже не отстает, заявив о готовности пролить еще больше крови, чем было пролито во время референдума.

Самым очевидным кандидатом на роль посредника в отношениях взбунтовавшегося региона и Мадрида выглядит Европейский союз как гарант демократии в Испании, и который Пудждемтон неоднократно призывал вмешаться.

Как пишет The Guardian, правящая партия консерваторов и ее лидер Рахой хоть и без особого желания, но могут принять посредничество ЕС. Но Брюссель молчит. И даже комментирующий все и вся Жан-Клод Юнкер вдруг замолчал. В начале недели его пресс-секретарь выпустил короткое заявление в пользу Мадрида, заявив, что в данном вопросе Юнкер никак вмешаться не может.

Еще одна возможность снизить градус накала была упущена в среду, когда первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал к диалогу и прекращению насилия, но почему-то не предложил Евросоюзу выступить посредником, назвав референдум "внутренним делом Испании".

Отказались от посредничества и постоянно твердящий об интегрированной Европе французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Безусловно, аргументы Брюсселя имеют право на жизнь, но сложно не признать их бессмысленность, если Рахой решится отправить в Каталонию армию, захватить лидеров сепаратистов и уничтожить мечты каталонцев о независимости, из-за сопутствующего шума ЕС будет вынужден вмешаться. Хотя бы из-за юридических обязательств перед 7,5 миллионами граждан ЕС в Каталонии.

На фоне безучастности Брюсселя представитель Каталонии в Брюсселе Амадеу Алтафай уже заявил о поврежденном авторитете Европейской комиссии и бессмысленности всех заявлений о демократичной Европе.

И чем дольше ЕС молчит, тем больше политических козырей он отдает своим противникам – сторонникам популизма, ксенофобии и жестокости, которые оказались не на последнем месте на последних выборах во Франции и Германии.

Издание допускает, что ООН, возможно, следовало бы расследовать действия испанской полиции, которая могла нарушить испанские законы, применив насилие против участников референдума, а Рахой мог нарушить обязательства Испании перед ЕС. В частности, права национальных меньшинств. Более того, право народов на самоопределение признано одним из основополагающих принципов современного международного права и закреплено в уставе ООН.

Сто лет назад, в 1918 году президент США Вудро Вильсон, помогая Европе разработать собственное регулирование после Первой мировой войны, заявил: "Самоопределение" - не просто фраза. Это незаменимый принцип действия". Сегодня, конечно же, ввиду накалившихся отношений между Европой и США, никто и не подумает попросить Дональда Трампа вмешаться. Но то, что Европа и через 100 лет не может самостоятельно решить свои проблемы, отрезвляет.
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