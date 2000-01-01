07.10 21:58 MIGnews.com

Израиль выделит 7 млн. шекелей на борьбу с бойкотом

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На этой неделе министр общественной безопасности Гилад Эрдан решил начать противодействовать антиизраильскому движению Boycott, Divestment and Sanctions, подписавшись под совместным проектом с региональным советом Иорданской долины, обязавшись выставлять на крупнейших конференциях и ярмарках по всему миру сельскохозяйственную продукцию местных фермеров.Проект будет реализован в течение следующих двух лет и обойдется государству около 7 миллионов шекелей.Кроме того, министерство будет финансировать визиты в Еврейское государство заграничных делегаций, чтобы они имели возможность получить представление о сельскохозяйственной продукции израильских фермеров и, возможно, заключили контракты с израильтянами или палестинцами.В ходе визита в Иорданскую долину, где он встретился с руководством совета поселений ЙеШа, Эрдан заявил, что его министерство пытается помочь фермерам, пострадавшим от маркировки и конфискации товаров, произведенных в Иорданской долине."Борьба, которую я веду против бойкота, предотвращает серьезный ущерб государству", - заявил он, назвав сельское хозяйство "одной из наиболее подверженных риску и важных сфер промышленности".Глава регионального совета Иорданской долины и председатель поселенцев по борьбе с бойкотом Давид Эльяни отметил, что данная инициатива поможет фермерам региона."Наша продукция конфискуется в некоторых европейских и американских странах, и ущерб фермерам велик. Мы рады наблюдать изменения в отношении правительства. Наконец, мы видим, что они активно выступают за фермеров и жертв бойкота", - отметил он.