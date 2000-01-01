Главу полиции Каталонии обвинили в мятеже

Власти Испании обвинили главу полиции Каталонии в мятеже против государства. Жозеп Ллуис Траперо предстал перед судом по этому делу в пятницу, 6 октября.
Каталонские правоохранительные органы обвиняется в невыполнении обязанностей по охране сотрудников национальной полиции Испании от участников протестов перед референдумом о независимости, который прошел 1 октября.
В качестве подозреваемых в суд вызваны также два главных активиста движения за независимость Каталонии и еще один сотрудник каталонской полиции.
Как извести, Мадрид признал голосование о независимости Каталонии незаконным.
После столкновений испанской полицией с тысячами сторонников независимости региона перед зданием министерства экономики в Барселоне 20 сентября, было заведено дело.
По испанским законам в случае обвинения в мятеже против государства, человек может быть приговорен к 15 годам тюрьмы.
Согласно уголовному кодексу Испании, мятежом считаются действия, направленные против государственных решений или национальных сил безопасности.