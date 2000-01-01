07.10 07:40 MIGnews.com

Главу полиции Каталонии обвинили в мятеже

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Власти Испании обвинили главу полиции Каталонии в мятеже против государства. Жозеп Ллуис Траперо предстал перед судом по этому делу в пятницу, 6 октября.Каталонские правоохранительные органы обвиняется в невыполнении обязанностей по охране сотрудников национальной полиции Испании от участников протестов перед референдумом о независимости, который прошел 1 октября.В качестве подозреваемых в суд вызваны также два главных активиста движения за независимость Каталонии и еще один сотрудник каталонской полиции.Как извести, Мадрид признал голосование о независимости Каталонии незаконным.После столкновений испанской полицией с тысячами сторонников независимости региона перед зданием министерства экономики в Барселоне 20 сентября, было заведено дело.По испанским законам в случае обвинения в мятеже против государства, человек может быть приговорен к 15 годам тюрьмы.Согласно уголовному кодексу Испании, мятежом считаются действия, направленные против государственных решений или национальных сил безопасности.