Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr 08.01 09:59   MIGnews.com

Ликуд: мы не хотим гуманитарного кризиса в Газе

Министр энергетики Юваль Штайниц отдал распоряжение о возобновлении электроснабжения сектора Газы в прежнем объеме. Решение было принято в воскресенье, 7 января.

Комментируя решение в интервью “Галей ЦАХАЛ”, министр заявил: “Каждая семья в Газе по-прежнему будет получать электричество по 8 часов в день. Это все еще сложная ситуация. Наша политика всегда заключалась в давлении на ХАМАС, а не в том, чтобы создать гуманитарный кризис в секторе”.

Напомним, что в середине прошлого года председатель ПА Махмуд Аббас принял решение прекратить полностью оплачивать счета за электричество, поставляемое Израилем в сектор.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:02
На Синае разместят 200 американских солдат
10:50
Ураган "Элеанор" во Франции: новые подробности
10:33
Иран запретил изучать английский язык в школах
10:21
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным спутником США
09:27
В Голливуде прошла церемония вручения “Золотого глобуса”
09:25
Видео: в Идлибе взорвана кавказская фракция джихадистов
09:02
Проститутки Тель-Авива: мы - не жертвы
08:46
Премьер Венгрии выступил против приема беженцев
08:15
Аббас намерен обсудить с ЕС будущее “Палестины”
07:57
Хейли утверждает, что мировые лидеры следят за блогом Трампа
07:37
Волна пожаров в Лоде, пострадали семь человек
07:11
Самолет арабской коалиции разбился в Йемене
06:33
Израиль: проезд на междугородных маршрутах станет дешевле
05:29
В Швеции назвали причину взрыва в метро
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus