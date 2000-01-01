08.01 09:59 MIGnews.com

Ликуд: мы не хотим гуманитарного кризиса в Газе

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Министр энергетики Юваль Штайниц отдал распоряжение о возобновлении электроснабжения сектора Газы в прежнем объеме. Решение было принято в воскресенье, 7 января.Комментируя решение в интервью “Галей ЦАХАЛ”, министр заявил: “Каждая семья в Газе по-прежнему будет получать электричество по 8 часов в день. Это все еще сложная ситуация. Наша политика всегда заключалась в давлении на ХАМАС, а не в том, чтобы создать гуманитарный кризис в секторе”.Напомним, что в середине прошлого года председатель ПА Махмуд Аббас принял решение прекратить полностью оплачивать счета за электричество, поставляемое Израилем в сектор.